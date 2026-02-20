Numeri da record per Popsophia | spettatori da tutta Italia e turismo in aumento

Popsophia ha attirato un numero record di visitatori, con più del 45% proveniente da fuori regione. La manifestazione ha registrato partecipanti da quasi 200 comuni distribuiti in 17 regioni italiane, portando un flusso di turisti nelle città coinvolte. Questo aumento di visitatori ha favorito anche le attività commerciali locali, che hanno visto crescere gli incassi durante l’evento. Le presenze straniere sono cresciute rispetto agli anni passati, grazie anche a campagne promozionali mirate. La forte affluenza continua a coinvolgere l’intera comunità locale.

Presentato in Comune il report 2025 del festival: il 45% degli spettatori arriva da fuori regione, mentre l'engagement digitale superiore al 3% ANCONA – Popsophia da record: oltre il 45% degli spettatori arriva da fuori regione, con una varietà di quasi 200 comuni distribuiti in 17 regioni italiane. Engagement digitale superiore al 3%, più del doppio della media nazionale. Sono i numeri del Report 2025 presentato al Comune di Ancona, che certifica la crescita del festival e il suo impatto turistico sul territorio marchigiano. Alla conferenza stampa sono intervenuti l'assessore alla Cultura Marta Paraventi, la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Marche Silvia Luconi, la direttrice artistica Lucrezia Ercoli, Ludovico Scortichini (Turismo Confindustria Marche), la dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico, l'europarlamentare Carlo Ciccioli e la consigliera regionale Chiara Biondi.