Colle Oppio e Celio tra degrado e furti | arresti denunce e 250 chili di rifiuti rimossi

Nel quartiere di Colle Oppio e nel rione Celio sono stati effettuati diversi arresti e denunce in seguito a episodi di furto. Nel frattempo, sono stati rimossi circa 250 chili di rifiuti abbandonati in vari punti, creando condizioni di degrado nell’area. La situazione evidenzia una serie di interventi delle forze dell’ordine e di operazioni di pulizia per contrastare il problema.

Ladri scatenati tra il parco di Colle Oppio e il rione Celio. Ma anche 250 chili di rifiuti accumulati in giacigli di fortuna e poi rimossi. La fotografia è stata scattata in una delle zone centrali di Roma, dove sono stati effettuati interventi volti a contrastare i reati contro il patrimonio e.🔗 Leggi su Romatoday.it

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