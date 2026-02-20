Colle Oppio rimossi rifiuti e bonificate due aree nel parco

Gli agenti della polizia locale di Roma hanno rimosso rifiuti e bonificato due zone del parco del Colle Oppio, provocando un miglioramento immediato dell’ambiente. La loro azione si è concentrata sulla pulizia di aree particolarmente trascurate, dove erano stati accumulati rifiuti di vario tipo. Durante le operazioni, sono stati anche verificati alcuni comportamenti irregolari tra i frequentatori del parco. Questi interventi puntano a mantenere il parco più sicuro e decoroso per chi lo utilizza quotidianamente.

Proseguono le attività di controllo e contrasto al degrado urbano a Roma. Nella giornata di mercoledì gli agenti del gruppo sicurezza sociale urbana) della polizia locale di Roma Capitale hanno svolto controlli approfonditi nel parco del Colle Oppio, concentrandosi sul ripristino del decoro in.