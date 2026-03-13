Roma | controlli a tappeto lungo asse Esquilino-Colle Oppio 6 arresti chiusa attivita’ ricettiva

Per tre giorni consecutivi, la Polizia di Stato ha effettuato controlli intensivi lungo l’asse Esquilino-Colle Oppio a Roma, che hanno portato all’arresto di sei persone e alla chiusura di un’attività ricettiva. Le operazioni hanno coinvolto diverse pattuglie e sono state mirate a verificare le condizioni di sicurezza e legalità nella zona. Non sono stati segnalati altri provvedimenti o incidenti durante le operazioni.

Per tre giorni consecutivi, l’asse Esquilino-Colle Oppio è stato avvolto in una rete di controlli da parte della Polizia di Stato. Il bilancio di queste operazioni è significativo, con circa 1.800 persone identificate e 6 arresti effettuati per reati che spaziano dallo spaccio alla rapina, fino alla resistenza e alle lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato di polizia Esquilino hanno focalizzato la loro attenzione anche su una struttura ricettiva, per la quale è stata disposta la cessazione dell’attività da parte del titolare. Arresto di un cittadino maliano al Colle Oppio. All’interno dell’area verde del Colle Oppio, è stato arrestato un cittadino originario del Mali, già inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

