Colle | arte perduta e ritrovata Frammento di pagina miniata sarà riconsegnata dagli Usa

Un frammento di pagina miniata, considerato un pezzo di grande valore artistico, sarà restituito dagli Stati Uniti alle autorità italiane. La vicenda riguarda un'opera che era stata sottratta illegalmente e che ora, grazie alla collaborazione tra istituzioni di diversi paesi, torna nel territorio di origine. L'operazione fa parte di un più ampio impegno per il recupero e la tutela dei beni culturali rubati o perduti.

Un importante risultato sul fronte della tutela del patrimonio culturale italiano arriva dal lavoro congiunto delle istituzioni impegnate nel recupero dei beni illecitamente sottratti. Tra le centinaia di opere d’arte rimpatriate dagli Stati Uniti, grazie alle attività di recupero portate a termine dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, sono state presentate a Roma anche due opere che saranno presto in consegnate in Toscana. La prima è una lettera, che tornerà presto all’Archivio di Stato di Massa, sua sede originaria dalla quale fu trafugata nel 1926, che Alfonso I d’Este, duca di Ferrara, inviò il 31 gennaio del 1524 a Ludovico Ariosto, governatore della Garfagnana per conto degli Estensi dal 1522 al 1525.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle: arte perduta e ritrovata. Frammento di pagina miniata sarà riconsegnata dagli Usa The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Quegli occhi pieni di gioia per la bicicletta perduta che è stata ritrovataI genitori di un bambino di 4 anni hanno chiamato i poliziotti delle volanti denunciando che la piccola bici lasciata nella rastrelliera, fuori da un... Ritrovata Alessandria sul Tigri: la città perduta di Alessandro Magno riemerge in IraqPer quasi diciassette secoli è rimasta nascosta sotto la sabbia dell’Iraq meridionale, cancellata dalla geografia e dalla memoria. Contenuti di approfondimento Si parla di: Colle: arte perduta e ritrovata. Frammento di pagina miniata sarà riconsegnata dagli Usa. Colle: arte perduta e ritrovata. Frammento di pagina miniata sarà riconsegnata dagli UsaUn importante risultato sul fronte della tutela del patrimonio culturale italiano arriva dal lavoro congiunto delle istituzioni impegnate nel recupero dei beni illecitamente sottratti. Tra le centinai ... lanazione.it Silvia Beltrami, Cross sea, 2024, collage, carta su affresco staccato, 130 x 190 cmSolitudini, sospensioni, distanze, fratture interne, astrazioni dal mondo. Sono numerosi, sottili e sensibili gli elementi di convergenza tra i lavori di Silvia Beltrami (Roma, 1974) e Giuseppe ... exibart.com