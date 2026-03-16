Ritrovata Alessandria sul Tigri | la città perduta di Alessandro Magno riemerge in Iraq

Una città antica, scomparsa per quasi diciassette secoli sotto la sabbia dell’Iraq meridionale, è stata recentemente ritrovata ad Alessandria sul Tigri. La scoperta ha portato alla luce resti e tracce di una civiltà che si credeva perduta, legata a un nome storico di grande rilievo. La zona era rimasta invisibile fino a ora, nascondendo i segreti di un passato remoto.

Per quasi diciassette secoli è rimasta nascosta sotto la sabbia dell’ Iraq meridionale, cancellata dalla geografia e dalla memoria. Ora, però, un team internazionale di archeologi è convinto di aver individuato con certezza la posizione di Alessandria sul Tigri, la città portuale fondata da Alessandro Magno nel 324 avanti Cristo e destinata a diventare uno dei più importanti snodi commerciali dell’antichità. La conferma arriva al termine di un lungo lavoro di ricerca condotto presso il sito di Jebel Khayyaber, non lontano dal punto in cui il Tigri incontra il fiume Karun. Il progetto, guidato dal 2016 dall’archeologo Stefan Hauser, professore di archeologia del Mediterraneo antico e del Vicino Oriente all’ Università di Costanza, ha permesso di raccogliere indizi ritenuti decisivi per identificare l’antica metropoli. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ritrovata Alessandria sul Tigri: la città perduta di Alessandro Magno riemerge in Iraq Articoli correlati Scopri la città perduta tra i ghiacci: Felik riemerge in un libroDai ghiacci del Monte Rosa riemerge la leggenda Walser di Felik: a Castronno la presentazione del libro che racconta la città perduta Lunedì 2 marzo,... Quegli occhi pieni di gioia per la bicicletta perduta che è stata ritrovataI genitori di un bambino di 4 anni hanno chiamato i poliziotti delle volanti denunciando che la piccola bici lasciata nella rastrelliera, fuori da un...