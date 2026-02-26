Stop ai bollettini per i contributi di colf badanti e baby-sitter | come saranno pagati e chi è escluso

Stop ai bollettini per i contributi di colf, badanti e baby-sitter. L'Inps ha comunicato che da gennaio 2026 non è più possibile più pagare con i modelli cartacei ma esclusivamente attraverso versamenti digitali. Restano esclusi i datori di lavoro con più di 76 anni ma solo per quest'anno. Ecco come pagare e tutte le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

