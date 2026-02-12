Colf badanti e baby sitter retribuzioni in aumento per il 2026 | le cifre

Nel 2026, le retribuzioni di colf, badanti e baby sitter saliranno. Il nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, firmato a fine ottobre 2025, stabilisce infatti aumenti minimi sia per le paghe che per i contributi. Le cifre sono state riviste per garantire salari più alti a chi si occupa di assistenza e cura in famiglia.

Nel 2026 per i lavoratori domestici – colf, badanti e baby sitter – scattano nuovi minimi retributivi e contributivi stabiliti dal Ccnl (Contratto collettivo nazionale del lavoro) domestico, rinnovato a fine ottobre 2025. Gli aggiornamenti arrivano dopo mesi di trattative tra sindacati e associazioni e producono un impatto sia sulla busta paga dei lavoratori sia sui costi sostenuti dalle famiglie che si avvalgono di lavoratori domestici. Le novità riguardano l’aggiornamento delle retribuzioni orarie, la rivisitazione dei contributi Inps e le modalità di versamento digitali. Gli effetti sono retroattivi, dunque riguardano anche i salari erogati a gennaio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

