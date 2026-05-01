Col coltello in mano rapina la farmacia

Ieri mattina, poco dopo le 9, un uomo si è introdotto nella farmacia San Paolino in via Paolina, vicino a piazza Piave. Indossava un cappuccio nero che gli copriva il volto e impugnava un coltello. Dopo aver varcato la soglia, ha minacciato il personale e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia per le indagini.

Si è presentato poco dopo le 9 di ieri mattina all’interno della farmacia San Paolino in via Paolina davanti a piazza Piave col volto incappucciato di nero e un coltello in mano. Per entrare in azione ha atteso che all’interno non ci fossero clienti, ma solo la farmacista. Alla quale, senza esitazioni, ha intimato di aprire la cassa. Dentro c’erano un centinaio di euro che l’uomo ha arraffato. Poi si è diretto verso una seconda cassa, ma quella era ancora vuota perché inutilizzata fino a quel momento. Quindi è fuggito via. Ma la sua fuga è durata poco. Già nel corso della mattinata i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo. A incastrarlo le immagini delle telecamere di sorveglianza della farmacia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Col coltello in mano rapina la farmacia Rapina la stessa farmacia due volte in 2 giorni Notizie correlate Bandito fa irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmaciaSul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile Rapina a mano... Rapina col coltello in farmacia: bottino 2mila euroPochi istanti per una rapina a mano armata in farmacia a Cervia, che ha visto due banditi fuggire con l’incasso di circa duemila euro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Col coltello in mano rapina la farmacia; Mantova, tenta la rapina col coltello in stazione: fermato dalla vittima e arrestato dalla polizia; Un 19enne sul monopattino in giro col coltello, denunciato dalla Polizia Locale: Attenzione resta alta; Minaccia la vigilanza col coltello e ruba al supermercato, arrestato 34enne. Mi minacciava col coltello in manoCon un coltello ha tentato di rapinare il titolare della salumoteca ‘Bruno Parrucca’ in piazza Spallanzani a Scandiano: un 38enne, residente a Scandiano, è stato subito arrestato dai carabinieri. E’ ... ilrestodelcarlino.it Rapina col coltello in farmacia: bottino 2mila euroPochi istanti per una rapina a mano armata in farmacia a Cervia, che ha visto due banditi fuggire con l’incasso di circa duemila euro. Il blitz è avvenuto alla farmacia Madonna del Mare, al civico 132 ... ilrestodelcarlino.it "Sig. Borrelli siamo a Secondigliano. Questo soggetto ha precedenti. Minaccia tutti i giorni da due anni. Stasera ci aspettava con un coltello". - facebook.com facebook Roma, ladro in chiesa con un maxi coltello e droga: irruzione nella stanza del rettore ift.tt/2E6iHYv x.com