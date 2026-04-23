Cocconato celebra San Marco | tra sapori artigianato e memoria

A Cocconato si svolge la ventitreesima edizione della fiera di San Marco, prevista per sabato 26 aprile in via Roma. L'evento include esposizioni di artigianato locale, bancarelle di prodotti gastronomici e percorsi dedicati alla memoria della Resistenza nel territorio monferrino. La manifestazione è aperta al pubblico e mira a valorizzare le tradizioni e la storia della zona.

? Cosa sapere Cocconato ospita la ventitreesima fiera di San Marco sabato 26 aprile in via Roma.. L'evento promuove artigianato locale, gastronomia e percorsi sulla Resistenza nel territorio monferrino.. Sabato prossimo, 26 aprile 2026, la fiera di San Marco a Cocconato inaugura la stagione degli eventi locali trasformando via Roma e corso Pinin Giachino in un palcoscenico di eccellenze territoriali. Non aspettatevi il solito mercato rionale con merce senza anima. Questa è la ventitreesima edizione di un appuntamento che punta tutto sulla qualità, l’originalità creativa e i sapori autentici della nostra terra. Fin dal mattino, le bancarelle lungo le vie principali ospiteranno espositori specializzati in prodotti tipici, artigianato ricercato, fiori e tutto l’occorrente ama curare il proprio giardino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cocconato celebra San Marco: tra sapori, artigianato e memoria Notizie correlate Cocconato si anima: torna la Fiera di San Marco tra arte e saporiIl borgo di Cocconato d’Asti si prepara a riaccendere le tradizioni locali con il ritorno dell’Antica Fiera di San Marco, un appuntamento che animerà... Cocconato: 30 banchi vintage tra borgo antico e artigianatoSabato 11 aprile, il comune di Cocconato ospiterà l’evento dedicato al vintage, con un percorso espositivo allestito lungo via Roma.