Lugano capitale del fumetto | InnovaComiX 2026 celebra talenti e nuove tendenze con 40 autori internazionali

Lugano si prepara a ospitare l’evento InnovaComiX 2026, che si terrà dal 26 febbraio al 1° marzo, dopo aver annunciato la partecipazione di 40 autori provenienti da diversi paesi. La città diventa così il centro del fumetto internazionale, attirando appassionati e professionisti da tutto il mondo. Quest’anno, il festival promette di mettere in mostra le ultime novità e i talenti emergenti, offrendo incontri e mostre dedicate alle nuove tendenze del settore.

InnovaComiX 2026: Lugano si prepara a celebrare l'innovazione nel fumetto internazionale. Dal 26 febbraio al 1° marzo, Lugano ospiterà la seconda edizione di InnovaComiX, il festival internazionale del fumetto che si propone come un osservatorio privilegiato sulle nuove tendenze e sui talenti emergenti del settore. L'evento, in svolgimento a Villa Ciani, accoglierà oltre 40 autori da tutto il mondo e 18 fumettisti svizzeri, con un programma ricco di mostre, incontri e una competizione che vedrà in palio prestigiosi riconoscimenti. Un festival dedicato alla "giovinezza" come attitudine al cambiamento.