Clima dall’Europa ancora un passo indietro sull’Ets2 | Proteggiamo le famiglie dai potenziali impatti sociali negativi

L’Unione Europea ha deciso di mantenere un passo indietro rispetto alla proposta di estendere il sistema di scambio di emissioni (Ets2), affermando che l’obiettivo principale è proteggere le famiglie dai potenziali effetti sociali negativi. La motivazione ufficiale è quella di aiutare le famiglie a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, senza però adottare immediatamente misure più stringenti o estensive riguardo al sistema di emissioni.

Ufficialmente, l’obiettivo è “aiutare le famiglie a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili”. Sostanzialmente, però, anche alla luce delle continue tensioni geopolitiche internazionali, l’Europa è stata costretta ad un nuovo passo indietro sul clima. Il Parlamento di Bruxelles ha proposto modifiche alla riserva di stabilità del mercato del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Ue (il cosiddetto Ets2) per i settori dell’edilizia, dei trasporti stradali e altri, al fine di proteggere le famiglie. – Notizie.com...🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Clima, dall’Europa ancora un passo indietro sull’Ets2: “Proteggiamo le famiglie dai potenziali impatti sociali negativi” Notizie correlate Eurodeputata ungherese Borvendég: difendiamo l’identità culturale, proteggiamo i bambini dall’indottrinamento. A Bruxelles l’ideologia prevale sul realismo economico, ma le nazioni e le tradizioni contano ancoraZsuzsanna Borvendég è un’eurodeputata ungherese del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane. L’abolizione dello smartworking avrà impatti negativi sulle aziendeMolti società stanno richiamando i loro dipendenti al lavoro in sede, senza alcun motivo valido riconosciuto: la presenza fisica non migliorerà i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: European State of the Climate 2025: temperature superiori alla media sul 95% del continente; Europa tra caldo record, eventi estremi e siccità: l’allarme clima; Crisi climatica: temperature oltre la media nel 95% dell’Europa nel 2025; Clima, l’allarme del report di Copernicus: il 95% dell’Europa sopra la media nel 2025 con caldo artico, -31%... Clima, l’allarme del report di Copernicus: il 95% dell’Europa sopra la media nel 2025 con caldo artico, -31% di neve e ghiacciai in caloIl rapporto European State of the Climate 2025 del programma Copernicus, realizzato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine con il contributo della Organizzazione Meteorolo ... corriere.it Temperature oltre la media, siccità ed eventi estremi: allarme clima in EuropaIl Rapporto europeo sullo stato del clima, ondate di calore record dal Mediterraneo all'Artico L'Europa, insieme a molte altre regioni del globo, è esposta a impatti climatici in aumento - da ondate d ... adnkronos.com Proseguono in un clima di forte tensione e commozione le udienze del processo contro i sette imputati accusati di omicidio colposo per la morte dell'ex campione argentino, in corso nel tribunale di San Isidro, a Buenos Aires - facebook.com facebook "Clima di odio e messaggi pericolosi, vanno colmate lacune educative enormi": cosa ha detto il presidente di Arcigay #Rimini sull'aggressione alla prostitute #trans. x.com