Eurodeputata ungherese Borvendég | difendiamo l’identità culturale proteggiamo i bambini dall’indottrinamento A Bruxelles l’ideologia prevale sul realismo economico ma le nazioni e le tradizioni contano ancora

Un eurodeputata ungherese ha espresso la volontà di difendere l’identità culturale e di proteggere i bambini dall’indottrinamento. A Bruxelles ha dichiarato che l’ideologia prevale sul realismo economico, ma che le nazioni e le tradizioni continuano a mantenere un ruolo importante. Eletta nel 2024 con un partito di orientamento nazionalista, è anche autrice di libri di storia moderna e ha lavorato come ricercatrice presso un istituto di studi ungheresi.

Zsuzsanna Borvendég è un’eurodeputata ungherese del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane. Eletta nel 2024 col partito Mi Hazank Mozgalom (Movimento Patria Nostra), è autrice di libri di storia moderna ed è stata ricercatrice presso l’Istituto di Studi Ungheresi ( Magyarságkutató Intézet ). Inoltre ha ricevuto la Croce di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica ungherese. Strumenti Politici le ha chiesto un commento sulle recenti elezioni politiche a Budapest, dalla quali è uscito vincitore Péter Magyar, lo sfidante del premier Orbán. Con 6 seggi, il suo partito Mi Hazank si è affermato come terza forza politica nazionale migliorando il risultato del 2022.🔗 Leggi su Follow.it Notizie correlate Niente gita in moschea dopo le polemiche della Lega, la preside: “Era un progetto culturale, non indottrinamento”Gita scolastica in moschea annullata dopo le tensioni politiche sollevate dalla destra. Leggi anche: Infortuni sul lavoro, una piaga. Si contano meno feriti e malati ma crescono le morti bianche