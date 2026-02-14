L’abolizione dello smartworking avrà impatti negativi sulle aziende

L’azienda Alfa ha deciso di eliminare lo smartworking dopo aver registrato cali di produttività. La decisione segue le richieste di molti manager, che vogliono ritrovare il controllo sulle attività quotidiane. Da settimane, i dipendenti sono tornati a lavorare in ufficio, anche se alcuni preferirebbero continuare a lavorare da casa. Questa scelta potrebbe influire sulla motivazione e sulla qualità del lavoro di molti.

Cresce l’elenco di aziende che, dopo la sospensione della realtà causata dalla pandemia, decidono di richiamare i propri dipendenti in sede. Dopo Amazon, ad accendere il dibattito sul futuro dello smartworking in Italia sono altre due grandi realtà internazionali come Stellantis e Ubisoft. Questi casi emblematici fanno riflettere sulle criticità operative, organizzative e sociali legate alle nuove direttive aziendali. Il gruppo automobilistico ha annunciato l’intenzione di abolire progressivamente lo smartworking per i propri dipendenti, fino ad arrivare a un ritorno in ufficio cinque giorni su cinque a partire dal 2027. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Secondo uno studio di Unobravo, il 42% degli italiani in cerca di lavoro riferisce un impatto negativo sulla propria salute mentale.

La Bce ha nuovamente bocciato la Manovra, evidenziando effetti negativi su banche e famiglie.

