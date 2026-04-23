Boga Juve decisione definitiva della società bianconera sul futuro dell’ivoriano Le ultime news dalla Continassa

La società juventina ha comunicato la decisione finale riguardo al futuro del calciatore ivoriano. Dopo settimane di trattative e valutazioni, è stato preso un provvedimento ufficiale che interesserà il percorso del giocatore all’interno del club. Le ultime notizie arrivano dalla sede della società, dove si sono concluse le discussioni relative alla sua permanenza o eventuale trasferimento.

di Angelo Ciarletta Boga Juve, decisione definitiva della società bianconera sul futuro del calciatore ivoriano. Vediamo le ultime news dalla Continassa. La Juve delinea le strategie per il prossimo futuro, partendo dalle certezze maturate sul campo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club ha deciso di riscattare a titolo definitivo Jeremie Boga. MERCATO JUVE LIVE I 4.8 milioni di euro da versare al Nizza non spaventano la dirigenza, convinta dalle ottime prestazioni dell’ivoriano nell’ultimo periodo. Il calciatore agirà come vice di Kenan Yildiz nella prossima stagione. Questa mossa garantisce a Luciano Spalletti un’alternativa di qualità assoluta per mantenere alto il dinamismo della manovra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga Juve, decisione definitiva della società bianconera sul futuro dell’ivoriano. Le ultime news dalla Continassa Notizie correlate Boga Juventus, il futuro dell’attaccante ivoriano sembra già scritto: cosa filtra dalla Continassa per l’estateVicario Juve: la società ha scelto lui per la porta, ma due big di Serie A lo seguono. David Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Le ultimissimeDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: Spalletti non rischia Yildiz, sorprese a centrocampo; UFFICIALE| I 21 bianconeri convocati per Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram; I convocati di Spalletti per Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista; Boga alla Juventus: riscatto fissato, il piano del club per l’attaccante. La Juve riscatterà Boga. Già decise anche le cessioniLa Juventus ha deciso di riscattare Jeremie Boga dal Nizza. I 4,8 milioni di euro del riscatto — il prestito era gratuito — non spaventano il club bianconero, che ha intenzione di confermare il france ... corrieredellosport.it Alisson-Juve, accordo verbale. Palla al LiverpoolI bianconeri puntano con decisione ad Alisson Becker, è lui il prescelto per la porta. Accordo verbale con il giocatore, ora si attende la richiesta del Liverpool visto il contratto in scadenza nel 20 ... sport.quotidiano.net Dall’estero sognano #Boga, ma il piano della #Juve è chiaro Il club bianconero è soddisfatto del rendimento dell’ivoriano, che dal canto suo vuole rimanere a Torino: il matrimonio è destinato a continuare L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM NE - facebook.com facebook Dall’estero tentano #Boga Lui e la #Juve hanno le idee chiare x.com