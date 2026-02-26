La reazione della panchina Juve al clamoroso gol fallito da Zhegrova | i giocatori sono increduli

Giocatori della Juventus increduli dopo il gol fallito da Zhegrova che avrebbe potuto completare la rimonta dei bianconeri sul Galatasaray. Thuram e altre persone in panchina vanno a rivederlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Juve Galatasaray 3-0 LIVE: bianconeri vicinissimi al quarto gol con Zhegrova!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Juventus, il dramma di Thuram: gol fallito e lacrime in panchinaLa notte dell’Allianz Stadium lascia in dote alla Juventus un’immagine che descrive perfettamente la tensione di questa missione rimonta: il volto...

Dazn, l'inviato: La reazione di Conte e della panchina dopo il gol annullato a GutierrezL'inviato di Dazn, Ricky Buscaglia, attraverso l'intervento radiofonico ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha detto la sua sul Napoli e sulla reazione di Antonio Conte e della panchina partenopea, ... msn.com

Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni sommerso di fischi al Via del Mare durante Lecce-Inter dopo il caso simulazione contro la Juve ... fanpage.it

Osimhen segna alla Juve ma non esulta: la reazione e il possibile indizio di mercato - facebook.com facebook

#Osimhen segna alla #Juve ma non esulta: la reazione e il possibile indizio di mercato x.com