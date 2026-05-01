Civitavecchia lezione sul campo per gli studenti di Diritto della Navigazione della Sapienza

Il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro ha incontrato gli studenti di Diritto della Navigazione dell’Università La Sapienza a Civitavecchia. La visita si è svolta presso il porto, dove sono state illustrate le procedure legali e operative legate alla gestione delle navi e alle normative marittime. Durante l’incontro, sono stati affrontati aspetti pratici e tecnici relativi alle attività portuali e alle responsabilità delle autorità marittime.

Civitavecchia, 30 aprile 2026 – Il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro ha accolto presso la la Direzione Marittima del Lazio gli studenti del corso di Diritto della Navigazione, facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza ”, accompagnati dal titolare della cattedra, Prof. Avv. Alessandro Zampone. La visita si inserisce nel solco della collaborazione istituzionale e formativa avviata nel tempo e che ha visto, la scorsa settimana, un incontro svoltosi presso la sede dell’Università “La Sapienza”, al quale hanno preso parte il Direttore Marittimo del Lazio Capitano di Vascello Cosimo Nicastro e il Capo Reparto Tecnico Amministrativo, Capitano di Fregata Pio Oliva.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Gli studenti della “Montale” a lezione di sicurezzaL’incontro ha coinvolto i ragazzi con un linguaggio semplice ma rigoroso, trasformando un tema complesso in un momento di crescita civile e personale... Gli studenti della G. Pascoli a lezione di volontariatoUna mattinata all’insegna della scoperta, della collaborazione e dell’educazione civica a Villa Torlonia.