Gli studenti della scuola G. Pascoli hanno partecipato a un’attività dedicata al volontariato presso Villa Torlonia. La mattinata ha previsto momenti di confronto e di lavoro insieme, con l’obiettivo di conoscere meglio il mondo del servizio alla comunità. L’evento si è svolto in un ambiente all’aperto, offrendo ai ragazzi l’opportunità di apprendere attraverso esperienze pratiche e interazioni dirette.

Una mattinata all’insegna della scoperta, della collaborazione e dell’educazione civica a Villa Torlonia. Protagonisti gli studenti delle 6 classi seconde della scuola media G. Pascoli di San Mauro Pascoli, coinvolti in un’iniziativa dedicata al mondo della Protezione civile e del volontariato. L’evento è stato organizzato dal gruppo comunale di Protezione civile di San Mauro Pascoli, con la collaborazione dei gruppi comunali di Protezione civile di Savignano sul Rubicone e Cesena, del Centro Soccorso Sub Roberto Zocca di Cesena, dell’Unità Cinofila del Gruppo Misericordia - Valle Savio, la pubblica assistenza del comprensorio del Rubicone e con il Comando di Polizia locale e della Stazione dei Carabinieri di San Mauro Pascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti della G. Pascoli a lezione di volontariato

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"La Vergine dorme. Ma lenta la fiamma del puro alabastro/le immemori palpebre tenta;/bussa alla chiusa anima" Giovanni Pascoli immagine Sandro Botticelli x.com

C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico: io vivo altrove, e sento che sono intorno nate le viole. - da "Gli aquiloni" Giovanni Pascoli - - facebook.com facebook