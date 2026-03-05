Gli studenti della Montale a lezione di sicurezza

Gli studenti della seconda A della scuola “Eugenio Montale” di Pescara hanno partecipato a una lezione dedicata alla sicurezza. L'iniziativa è stata organizzata per sensibilizzarli su vari aspetti pratici legati alla tutela personale e al comportamento corretto in situazioni di emergenza. La lezione si è svolta all’interno dell’istituto e ha coinvolto gli studenti in attività e spiegazioni specifiche.

L'incontro ha coinvolto i ragazzi con un linguaggio semplice ma rigoroso, trasformando un tema complesso in un momento di crescita civile e personale Agli studenti della classe 2° A della scuola "Eugenio Montale" di Pescara hanno partecipato a una speciale lezione di sicurezza. Nella mattinata di lunedì 2 marzo, hanno incontrato Angelo Ferri, responsabile del team Folgore Paracadutisti Abruzzo, invitato dalla professoressa Alessandra Lanza. In questa occasione è stata presentata la "Family bag", una borsa di prima emergenza pensata per affrontare situazioni catastrofiche con maggiore consapevolezza e preparazione. L'incontro ha coinvolto i ragazzi con un linguaggio semplice ma rigoroso, trasformando un tema complesso in un momento di crescita civile e personale.