Cittadella della Carità la Curia assicura liquidità per pagare gli stipendi

Nelle ultime ore si è concluso un incontro tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della Curia riguardo alla Cittadella della Carità. La Curia ha confermato di aver garantito la liquidità necessaria per il pagamento degli stipendi ai lavoratori coinvolti. La questione riguarda la gestione finanziaria della struttura e le modalità di pagamento del personale, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o eventuali accordi aggiuntivi.

Tarantini Time Quotidiano Si è concluso nelle scorse ore l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’Arcivescovo di Taranto sulla vertenza della Fondazione Cittadella della Carità, al centro da mesi di forti preoccupazioni per il futuro occupazionale e il ritardo nel pagamento degli stipendi ai lavoratori. Per Usb Taranto hanno partecipato all’incontro Flora Tasto, Rsa Usb presso la struttura, insieme ai dirigenti provinciali Federico Cefaliello e Simona Laliscia. Secondo quanto riferito dal sindacato, nel corso del confronto l’Arcivescovo avrebbe garantito un intervento economico della Curia finalizzato alla regolarizzazione delle retribuzioni arretrate.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Cittadella della Carità, la Curia assicura liquidità per pagare gli stipendi Notizie correlate Arma dei Carabinieri in visita alla Cittadella della CaritàTempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i volontari della Cittadella della Carità hanno ricevuto una gradita visita: il Comandante provinciale dei... “Servono soldi per pagare gli stipendi, siamo stati abbandonati”: l’allarme degli amministratori giudiziari della Juve Stabia. Futuro a rischio48 punti, settimo posto, zona playoff e la palma di una delle squadre che esprimono il più bel calcio in Serie B. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vertenza Cittadella della Carità, l'Arcivescovo rassicura i sindacati: in arrivo nuovi fondi per garantire le retribuzioni in attesa del concordato; Cittadella della Carità, spiragli dopo l’incontro: stipendi entro giugno; Cittadella della carità, nuova liquidità in arrivo ma il sindacato avverte: Restiamo vigili; Cittadella della Carità: stipendi entro giugno. Cittadella della Carità, la curia: disponibili a pagare gli stipendi di ottobreDisponibili a farsi carico del pagamento degli stipendi di ottobre 2025 ai dipendenti della Fondazione Cittadella della Carità. Lo annuncia la diocesi di Taranto in una lettera indirizzata alle ... rainews.it Diocesi: Benevento, chiarimenti della Caritas sulle cause della momentanea sospensione dei servizi svolti alla Cittadella della CaritàUna nota per chiarire quale sia stato il succedersi degli eventi che hanno portato alla momentanea sospensione di servizi svolti dalla Caritas diocesana di Benevento nel corso degli anni. L’ha ... agensir.it Vertenza Fondazione Cittadella della Carità: incontro tra USB, le organizzazioni sindacali di settore e S.E. l’Arcivescovo di Taranto VERTENZA CITTADELLA, INCONTRO TRA USB, LE OOSS DI SETTORE E L'ARCIVESCOVO Si è tenuto ieri l’incontro tra le Or - facebook.com facebook