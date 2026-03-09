Arma dei Carabinieri in visita alla Cittadella della Carità

Questa mattina i volontari della Cittadella della Carità hanno ricevuto una gradita visita: il Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Angelo Zito, accompagnato dal comandante della Stazione di Avellino, maresciallo Rosario Nastro. Ad accoglierli è stato il direttore della Caritas diocesana di Avellino, Antonio D'Orta, che ha illustrato le attività che ogni giorno animano la Cittadella della Carità grazie all'impegno dei volontari: dalla mensa al dormitorio, dai centri di ascolto al centro di distribuzione dei pacchi alimentari, servizi fondamentali per offrire sostegno concreto a tante persone in difficoltà.