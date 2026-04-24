Città della scienza viaggio tra dna e pianeta | tornano i didòlab

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, Città della Scienza propone un evento dedicato alla scoperta della vita sotto diverse prospettive. L’iniziativa si rivolge a famiglie, bambini e curiosi di ogni età, offrendo un itinerario tra il DNA, gli organismi più piccoli e gli ecosistemi che caratterizzano il pianeta. L’obiettivo è avvicinare il pubblico a tematiche scientifiche in modo coinvolgente e accessibile, con attività pensate per stimolare l’interesse e la conoscenza.

Sabato 25 e domenica 26 aprile Città della scienza invita famiglie, bambini e curiosi di ogni età a vivere un fine settimana dedicato alla scoperta della vita in tutte le sue forme, dalle strutture più microscopiche agli ecosistemi che rendono unico il pianeta. In occasione dell’ Earth day e del Dna day, il programma mette in dialogo ambiente e genetica, raccontando come ogni essere vivente custodisca nel proprio dna una storia preziosa e irripetibile. Un invito a guardare la natura con occhi nuovi, riconoscere il valore della biodiversità e capire che prendersi cura del pianeta significa, in fondo, proteggere anche noi stessi. Attraverso esperimenti, osservazioni, attività partecipative e laboratori creativi, il pubblico sarà accompagnato in un percorso esperienziale che unisce conoscenza scientifica, emozione e divertimento.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Weekend a Città della Scienza, Codici di Vita: dal DNA al pianeta terraUn nuovo weekend a Città della Scienza per dialogare con l'ambiente attraverso esperimenti scientifici, osservazioni naturalistiche e attività... Dantedì, viaggio tra poesia e stelle al Planetario di Città della ScienzaUn viaggio tra poesia e universo, dove i versi di Dante Alighieri incontrano le più recenti scoperte dell’astrofisica. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Oltre il limite: la forza dell’acqua!; Sport e Scienza: Gioca, Scopri, Impara! a Città della Scienza; DidòLab a Città della Scienza di Napoli: emozioni da modellare - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Città della Scienza: un fine settimana stellare tra amore e carnevale 13 14 15 febbraio. Città della Scienza compie un viaggio tra i codici della vitaSabato 25 e domenica 26 aprile Città della Scienza invita famiglie, bambini e curiosi di ogni età a vivere un fine settimana speciale dedicato alla scoperta ... napolivillage.com Weekend a Città della Scienza, Codici di Vita: dal DNA al pianeta terraUn nuovo weekend a Città della Scienza per dialogare con l'ambiente attraverso esperimenti scientifici, osservazioni naturalistiche e attività partecipative. 2anews.it Corriere della Sera. . "Portare il made in Italy all'estero crea opportunità di crescita": Antonella Sada, Head of Public Affairs, Brand & Communications and Sustainability DHL Express Italy è intervenuta alla Città delle Idee. #ADV con DHL Express Italy facebook La nostra Stellina protagonista in quest'articolo del quotidiano online Città della Spezia. Qualche annetto ma animo e fisico da teenager: cerca adozione la micia Stellina - Città della Spezia x.com