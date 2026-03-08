8 marzo – Il ringraziamento di CISAL FPC Sanità Avellino alle donne nella sanità

Il sindacato CISAL FPC Sanità di Avellino ha espresso un ringraziamento alle donne che lavorano nel settore sanitario in occasione dell’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna. La nota sottolinea che queste donne svolgono il loro ruolo quotidianamente con professionalità, dedizione e umanità, contribuendo alle attività del settore sanitario in modo costante.

Dedizione e professionalità al servizio della salute: riconoscenza alle lavoratrici del settore sanitario in occasione della Giornata Internazionale della Donna Negli ospedali, nei servizi territoriali, negli ambulatori e in ogni presidio sanitario, le donne rappresentano una componente fondamentale della sanità pubblica. Dottoresse, infermiere, operatrici sanitarie, amministrative e professioniste di numerosi ambiti garantiscono quotidianamente assistenza, cura e supporto ai cittadini, spesso affrontando con grande senso di responsabilità le difficoltà e le sfide del settore. A tutte le donne e, in particolare, a tutte le lavoratrici della sanità va il nostro più sincero augurio e la nostra profonda gratitudine per il contributo che ogni giorno offrono alla comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Piani terapeutici sospesi per alcuni disabili, la denuncia della Cisal SanitàLa Segreteria Nazionale della Federazione CISAL Sanità esprime fortissima preoccupazione per le condizioni di precarietà assistenziale in cui versano...

Leggi anche: CISAL Sanità: allarme sui diritti negati ai disabili nel Casertano