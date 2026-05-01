ciriachino ai ragazzi oltre quando canto e suono riesco meglio a dire di me

Un giovane musicista di 28 anni, tenore e sassofonista, laureato al conservatorio di Pesaro, riceverà il Ciriachino d’argento. L’artista, noto per la sua capacità di esprimersi attraverso canto e strumenti, ha dichiarato che quando canta e suona riesce meglio a comunicare se stesso. La premiazione riconosce il suo talento musicale e l’impegno nel percorso artistico iniziato in giovane età.

Ha 28 anni, è un tenore e sassofonista appezzato che si è laureato al conservatorio di Pesaro. Leonardo Sestilli, anconetano, riceverà il Ciriachino d’argento per lo straordinario talento musicale e il valore inclusivo di un percorso artistico sviluppato fin dalla più giovane età. Affetto da autismo ha trasformato le difficoltà in fonte d’ispirazione. Leonardo, che effetto le fa ricevere il Ciriachino d’argento? "Ancora non lo so ma è una cosa bella". Come lo ha saputo? "Mi ha chiamato mamma Silvia sul cellulare mentre facevo lezione con Sara, con il sassofono". E’ molto legato alla sua città, Ancona? "Sì, si sta bene". E’ un tenore e sassofonista apprezzato, come è arrivato fin qui? "Ho studiato tantissimo e più studio, più mi esercito, più mi fa bene.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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