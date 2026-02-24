Giovanni Lindo Ferretti al Teatro Verdi di Firenze | parola canto e suono attorno a testi poetici e autobiografici

Giovanni Lindo Ferretti ha portato sul palco del Teatro Verdi di Firenze un'esperienza intensa, combinando parole, musica e suoni per esprimere i suoi testi poetici e autobiografici. La scelta di usare strumenti acustici ha fatto risaltare la profondità delle sue composizioni, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra ricordi e riflessioni. La serata ha dimostrato come l'arte possa comunicare emozioni profonde senza bisogno di parole complicate. La sua performance ha lasciato il pubblico in silenzio.

Uno spettacolo che intreccia parola, canto e suono attorno ai testi poetici e autobiografici di Giovanni Lindo Ferretti. Tra fede, appartenenza e ritorno alle origini, Ferretti racconta i giorni, i mesi, gli anni trascorsi tra lo spazio pubblico dei palchi e la dimensione intima del suo vivere sui monti. Nata in un momento preciso, tra le due tournée dei CCCP, “Percuotendo. In cadenza” rinasce dal proprio nucleo originario e si trasforma in un progetto itinerante, riamalgamato e arricchito, ondeggiante e ipnotico.Le canzoni, reinterpretate e riarrangiate per percussioni e corde, tra ritmo e melodia, disegnano con cadenza il cerchio di una storia “privata”, trasformando la narrazione personale in un’esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

