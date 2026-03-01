Davide Nicola, allenatore della Cremonese, si è rivolto ai giornalisti al termine della partita contro il Milan, trasmessa su 'DAZN'. Dopo la sconfitta, Nicola ha dichiarato di non avere nulla da dire ai suoi giocatori, senza fornire commenti sul match o sulle performance della squadra. La squadra tornerà in campo prossimamente, mentre il tecnico ha preferito non commentare ulteriormente l’esito della partita.

Davide Nicola, allenatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "A me oggi la partita è piaciuta molto, siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità senza preoccuparci molto degli avversari come abbiamo fatto nella prima parte di stagione. Oggi non ho nulla da dire ai miei ragazzi, il rammarico è quello di aver subito questo gol nel quale non ci sono stati errori di posizionamento. Se si gioca con questa mentalità il nostro campionato inizia in questo momento contro squadre nelle quali dobbiamo far valere la nostra idea e portare a casa più punti possibili". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Cremonese, l'analisi di Nicola dopo il Milan: "Oggi non ho nulla da dire ai miei ragazzi"

