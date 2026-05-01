Il cinema Astra rischia di chiudere a causa della vendita dell’edificio di via Rismondo, che potrebbe essere riconvertito in uso residenziale. La notizia ha suscitato reazioni tra chi vede nel cinema un presidio culturale importante per il centro storico, e tra chi si interroga su quali misure adottare per rilanciare e ripensare questa parte della città. La discussione riguarda sia i ricordi legati al luogo, sia le possibili conseguenze di una sua eventuale riconversione.

La possibile chiusura del cinema Astra – legata alla vendita dell’edificio di via Rismondo e a una sua eventuale riconversione residenziale – riporta a galla ricordi, ma anche interrogativi sul futuro del centro storico. Per molti cittadini è molto più di una sala: è un pezzo di vita vissuta, un luogo che ha accompagnato generazioni. Tra nostalgia e pragmatismo, emerge un sentimento diffuso: salvare sì, ma ripensandolo. "Mi dispiacerebbe molto se chiudesse – le parole di Claudio Verderame – è un luogo storico di Modena, e quando chiudono posti così è sempre una perdita. Secondo me bisognerebbe rivalutarlo e riqualificarlo, creando qualcosa che possa attrarre non solo i giovani, ma tutti i cittadini".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinema Astra, gli appelli: "Presidio culturale che mantiene vivo il centro. Va ripensato e rilanciato"

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