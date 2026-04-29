Il Comune ha deciso di intervenire a sostegno del cinema Astra, definendolo un edificio di interesse culturale. La decisione è arrivata in seguito a una lettera inviata da una associazione di settore, che ha evidenziato l'importanza storica e architettonica della struttura. L'amministrazione comunale ha dichiarato di voler tutelare il patrimonio culturale e ha annunciato iniziative per preservare l'edificio. La posizione ufficiale è stata comunicata attraverso una nota stampa.

L’amministrazione comunale si schiera a difesa el cinema Astra. Dopo la lettera di Italia che chiede al sindaco di tutelare la storica struttura ("conosciamo la lettera aperta che un gruppo di cittadini modenesi le ha inviato per manifestare la preoccupazione diffusa nella città alla notizia che il Cinema Astra è prossimo alla chiusura, perché l’edificio di via Rismondo sarebbe stato venduto per una diversa destinazione, alloggi di lusso, dettata dalla convenienza economica"), il primo cittadino fa sapere assieme all’assessora Carla Ferrari che "erano a conoscenza della questione e l’amministrazione comunale si è mossa di conseguenza rivolgendosi alla Soprintendenza per chiedere l’apertura del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’edificio dove attualmente si trova il cinema".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Astra, il Comune in campo: "Edificio di interesse culturale"

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