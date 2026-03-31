Un commerciante di lunga data di Comacchio, noto come Antonella del “Dado”, gestisce un negozio locale da diversi decenni. Recentemente, un operatore ha espresso il suo punto di vista sul commercio nel centro cittadino, sottolineando la necessità di sostenere e promuovere le attività commerciali della zona. Antonella, con 44 anni di attività alle spalle, rappresenta una presenza storica nel tessuto commerciale del luogo.

Sono 44 gli anni di vita insieme di Antonella Zappata, ma per tutti a Comacchio è Antonella del "Dado", dal nome del negozio che gestisce. Davide Buzzi, che oltre a gestire una palestra di pugilato che sta dando grandi soddisfazioni per i tanti allievi che la frequentano, fa un bilancio sul commercio nella cittadina lagunare e anche qualche proposta. "Siamo insieme da una vita, tutti noi commercianti abbiamo subito la concorrenza, a mio avviso, poco corretta delle vendite on line". Quello che aiuta i negozi nelle città "è la competenza, la disponibilità di chi vende – prosegue –, la possibilità di provare un capo e poi a volte di poterlo cambiare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’operatore Davide Buzzi: "Il commercio in centro? Va aiutato e rilanciato"

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Davide Buzzi ucciso perché voleva bruciare il bar dove era morto suo figlio, i titolari condannati a 28 anniSono stati condannati a 28 anni di reclusione Vito Mauro Di Gaetano e il padre Giuseppe, proprietari del bar nel quale morì Davide Buzzi.