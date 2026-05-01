Cina boom di turismo | 1,9 miliardi di spostamenti nel primo trimestre

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo trimestre dell'anno, la Cina ha registrato circa 1,9 miliardi di spostamenti legati al turismo interno, secondo i dati ufficiali. La spesa totale nel settore domestico raggiunge circa 1 miliardo di unità monetarie. Questi numeri indicano un aumento rispetto ai periodi precedenti e riflettono la ripresa del settore dopo periodi di restrizioni. Le statistiche sono state pubblicate dalle autorità cinesi, che monitorano costantemente gli spostamenti e le spese dei viaggiatori nel paese.

? Cosa sapere Cina, 1,9 miliardi di spostamenti turistici registrati nel primo trimestre dell'anno.. La spesa domestica raggiunge 1.860 miliardi di yuan con crescita del 2,9%.. Oltre 1,9 miliardi di spostamenti registrati tra i confini della Cina nel primo trimestre dell’anno: il mercato del turismo interno mostra una crescita costante con un incremento del 6% rispetto al periodo precedente. I dati raccolti dal ministero della Cultura e del Turismo delineano un quadro di stabilità per il settore nazionale. La domanda interna si è confermata solida, trainata da flussi che hanno coinvolto sia le grandi metropoli che le zone più periferiche del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Cina, boom di turismo: 1,9 miliardi di spostamenti nel primo trimestre

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