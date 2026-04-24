Nel primo trimestre del 2026, il numero di turisti che sono entrati nel paese attraverso i valichi di frontiera ha raggiunto i 4,3 milioni, registrando un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati ufficiali indicano una crescita nel settore turistico rispetto ai primi tre mesi del 2025, senza specificare le motivazioni o altri dettagli correlati.

RABAT, 24 APR - Turismo in crescita nel primo trimestre del 2026. Gli arrivi ai valichi di frontiera hanno raggiunto i 4,3 milioni di visitatori da gennaio a marzo, con un segno positivo del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati del ministero del Turismo, "marzo è stato particolarmente positivo, con quasi 1,6 milioni di visitatori, pari a un aumento del 18% rispetto a marzo 2025". L'Osservatorio del Turismo ha presentato i suoi indicatori fino alla fine di febbraio, evidenziando un calo del turismo interno. A febbraio, il Marocco ha accolto 1,37 milioni di turisti, un lieve calo del 2% rispetto all'anno precedente. Questa tendenza si è osservata anche nei primi due mesi dell'anno, con un calo del 10% del turismo interno, mentre il numero di visitatori stranieri ha continuato ad aumentare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il turismo in crescita in Marocco nel primo trimestre con 4,3 milioni di arrivi

Notizie correlate

Turismo, Ferrara in crescita nel primo bimestre: +12% di pernottamenti e +21% di arriviIl 2026 si apre con segnali positivi per il turismo ferrarese: i dati relativi al primo bimestre dell’anno, a confronto con lo stesso periodo del...

Puglia, turismo: i dati del primo trimestre 2026, aumentati arrivi e presenze Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Bari, Lecce, Gallipoli, Ostuni, Monopoli e Polignano a Mare attrattive costantiDi seguito un comunicato diffuso da Pugliapromozione: Nel primo trimestre del 2026 i primi dati provvisori Istat/Spot ed elaborati dall’Osservatorio...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il turismo in crescita in Marocco nel primo trimestre con 4,3 milioni di arrivi; Consorzio egiziano-emiratino investe 200 mln € in un mega ‘resort’ in Marocco; Il Marocco amplia il programma di sviluppo turistico ‘Go Siyaha’ con tre nuovi progetti; Il Mobile italiano si aggrappa ai mercati alternativi, dal Marocco al Brasile. Preoccupa il Golfo.

Il turismo in crescita in Marocco nel primo trimestre con 4,3 milioni di arriviTurismo in crescita nel primo?trimestre del 2026. Gli arrivi ai valichi di frontiera hanno?raggiunto i 4,3 milioni di visitatori da gennaio a marzo, con un?segno positivo del 7% rispetto allo stesso p ... ansa.it

Boom turismo in Marocco, la capitale Rabat è il luogo più autentico (e meno esplorato) da non perdereRabat, città della luce: i nuovi progetti d trasformazione ed evoluzione del Marocco stanno portando l’attenzione proprio sulla sua capitale, che tra modernità e nuove ambizioni riesce a mantenere il ... fanpage.it

Maltempo Marocco, violenta grandinata colpisce Midelt: temporali intensi e rischio piene improvvise | FOTO - facebook.com facebook

L’Amb. @PSalzano ha ricevuto oggi la delegazione dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo in missione in Marocco. Al centro la cooperazione scientifica tra Italia e Marocco, tra ricerca, formazione e rafforzamento dei sistemi di prevenzione. x.com