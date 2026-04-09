Nel primo trimestre del 2026, le entrate del Comune di Agrigento provenienti dai permessi edilizi e dalle pratiche di regolarizzazione hanno superato i 980 mila euro, segnando un aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa crescita evidenzia un incremento delle attività di sviluppo edilizio nella città, con un impulso notevole nelle entrate comunali legate al settore dell'edilizia.

Le casse del Comune di Agrigento hanno registrato un incremento significativo nel primo trimestre del 2026, grazie a entrate derivanti dai permessi edilizi e dalle pratiche di regolarizzazione che superano complessivamente i 980 mila euro. Nello specifico, la somma incassata tramite le autorizzazioni per costruire ammonta a oltre 829 mila euro, mentre la componente relativa alle sanatorie urbanistiche ha contribuito con circa 151 mila euro. L’impatto della gestione amministrativa sul territorio. Questo flusso finanziario non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un trend consolidato che vede l’amministrazione locale raccogliere più di 11 milioni e mezzo di euro dal 2020 a oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento: boom di entrate edilizie, quasi 1 milione nel primo trimestre

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