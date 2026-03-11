Cinquecento ettari sacrificabili in caso di piena | Forlì Cambia lancia l' allarme sulle nuove zone allagabili
La lista civica Forlì Cambia ha espresso preoccupazione riguardo alle nuove zone allagabili previste nel Piano di assetto idrogeologico, un documento predisposto dall'Autorità di bacino. Secondo quanto segnalato, cinquecento ettari di terreni potrebbero essere sacrificati in caso di piena. I residenti di San Martino Villafranca e Villafranca temono che questa pianificazione possa influire sulle aree abitate e agricole della zona.
La lista civica Forlì Cambia accoglie con attenzione le preoccupazioni espresse dai residenti di San Martino Villafranca e di Villafranca in merito alle prospettive contenute nel nuovo Piano di assetto idrogeologico (Pai), lo strumento tecnico predisposto dall'Autorità di bacino distrettuale del.
