Ciclista accusa un malore sulla Gardesana | portato d' urgenza in ospedale

Un ciclista è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo aver avvertito un malore sulla Gardesana nella tarda mattinata di venerdì 1° maggio. L’uomo è stato soccorso sul luogo da un'équipe medica e successivamente trasferito in modo urgente in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Un uomo è stato elitrasportato d'urgenze all'ospedale Santa Chiara di Trento, dopo aver accusato un malore nella tarda mattinata di venerdì 1° maggio. Stando a quanto appreso, il ciclista stava percorrendo la Sr 249 Gardesana in direzione Nord, nel territorio di Malcesine, quando, intorno alle 12.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Malore durante la notte: uomo di 44 anni portato d'urgenza in ospedaleMomenti di forte apprensione nella notte tra venerdì e sabato a Bione, in Val Sabbia, dove un uomo di 44 anni è stato colto da un improvviso malore. Leggi anche: Bastiglia, camion ribaltato sulla Canaletto e il rimorchio travolge un'auto. Un ferito portato d'urgenza in ospedale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ciclista accusa malore vicino al cimitero di Arzago: trasportato in elisoccorso in ospedale; Ciclista sportivo trovato morto lungo la strada a Boara Polesine: stroncato da un malore; L’incidente? Impossibile stabilire i tempi; Malore mentre si allena al Panatta Racquet Club: 54enne gravissimo. Malore in bici lungo la Gardesana: elitrasportato in ospedaleVERONA. Paura in galleria oggi (1 maggio) lungo la Gardesana, dove un ciclista ha accusato un malore mentre si trovava in sella al suo mezzo nel tratto tra Malcesine e Torbole. L'allarme è scattato po ... ildolomiti.it Ciclista ha un malore a Cigoli (San Miniato): soccorso in codice rossoQuesta mattina nel piccolo borgo di Cigoli, nel comune di San Miniato, un ciclista sarebbe stato colto da un malore. L'uomo, di 52 anni, si trovava ... gonews.it Archiviata l'accusa di omicidio stradale per l'autista del tir che lo scorso anno travolse un ciclista 91enne su viale Cesare Battisti a Monza: "era in un angolo cieco" facebook