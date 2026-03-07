Nella notte tra venerdì e sabato, a Bione, in Val Sabbia, un uomo di 44 anni ha accusato un improvviso malore ed è stato trasportato urgentemente in ospedale. La chiamata di emergenza è arrivata poco prima dell’alba, e sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’autoambulanza. Le condizioni dell’uomo sono state valutate dai medici appena arrivati.

Momenti di forte apprensione nella notte tra venerdì e sabato a Bione, in Val Sabbia, dove un uomo di 44 anni è stato colto da un improvviso malore. L’allarme è scattato intorno alle 0.50, quando il 44enne ha iniziato ad accusare un grave malessere mentre si trovava in una ditta situata in via Conca d’Oro. Subito è stato richiesto l’intervento dei soccorsi, facendo scattare la macchina dell’emergenza. In pochi minuti sono arrivate un’auto medica e un’ambulanza dei volontari di Pronto Emergenza, sopraggiunta da Odolo, che hanno prestato le prime cure all’uomo direttamente sul posto. Le condizioni del 44enne sono apparse fin da subito critiche, e i sanitari hanno deciso di procedere con il trasporto d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Malore sul sentiero: escursionista portato d'urgenza in ospedaleUn escursionista è stato condotto d'urgenza in ospedale nella mattinata di Santo Stefano.

Uomo di 54 anni rianimato in ospedale dopo malore durante l’allenamento in palestra**Un uomo di 54 anni è stato rianimato in ospedale dopo un malore improvviso durante un allenamento in palestra.

Una raccolta di contenuti su Malore durante.

Temi più discussi: ? Malore durante la notte: uomo di 44 anni portato d'urgenza in ospedale; Pesaro, badante trovato morto in cucina: dramma nella notte a Cattabrighe. Malore fatale ma disposta l’autopsia, sul posto i carabinieri; Tram deragliato: come funziona il tasto uomo morto da premere ogni 2,5 secondi. Il giallo del sistema di sicurezza; Si ribalta con l’auto dopo il malore, è grave.

Giulia Saponariu, nuovo malore al Grande Fratello: si ritira?/ Vuole andare via: cos’è successo nella notteGiulia Saponariu ha avuto un nuovo malore durante la notte al Grande Fratello 2025: la concorrente potrebbe abbandonare il reality Ancora paura nella Casa del Grande Fratello 2025 per le condizioni di ... ilsussidiario.net

Klaus Davi, malore nella notte: Affaticamento fisico e problemi di pressione molto forti. Ecco come staIl noto massmediologo ha avuto un malore durante la notte in un hotel romano. Diagnosi: affaticamento e problemi di pressione ... ilfattoquotidiano.it

Tragedia tra i dilettanti: 24enne muore dopo un malore durante la partita https://bitly.cx/2NKX4 - facebook.com facebook

Tredicenne colta da malore durante l'allenamento di #pallavolo. Rianimata dagli allenatori, è in terapia intensiva x.com