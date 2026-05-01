Ciclismo | oggi a Praticello di Gattatico la 50ª edizione della storica corsa del nostro territorio In gara due team reggiani Basso vuole mettere in bacheca il ’Papà Cervi’

Oggi a Praticello di Gattatico si svolge la cinquantesima edizione della tradizionale corsa ciclistica del territorio. Due team provenienti dalla provincia di Reggio Emilia partecipano alla competizione. Tra i concorrenti c’è anche un corridore che punta a vincere il trofeo intitolato al “Papà Cervi”. La giornata si svolge con il coinvolgimento di appassionati e atleti, celebrando una manifestazione storica del ciclismo locale.

Una giornata festiva nel segno dello sport, in compagnia di una piccola classica del ciclismo. E’ prevista oggi a Praticello di Gattatico la 50ª edizione del Papà Cervi, storica gara del nostro territorio per atleti Elite e Under 23, che puntualmente richiama pubblico per la presenza di un cospicuo numero di squadre italiane e straniere. Tra i partecipanti, le formazioni reggiane Team Beltrami Tsa Tre Colli e Velo Club Xpc Beltrami Tsa La Risorsa Umana. Con l’organizzazione della Ciclistica Gattatico, l’inizio della competizione è previsto alle 13,30. La manifestazione propone un anello che sfiora i 10 chilometri da percorrere 16 volte, per un totale di 153 chilometri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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