Oltre 8500 ciclisti hanno partecipato alla Gran Fondo Strade Bianche Estra, disputata nelle Crete Senesi. Tra i partecipanti, il 65 per cento proveniva dall’Italia e il restante 35 per cento dall’estero. La competizione ha concluso un fine settimana dedicato al ciclismo sulle strade bianche di questa zona.

SIENA – Oltre 8500 amatori, di cui il 65 per cento proveniente dall’Italia e il 35 per cento dall’estero, si sono presentati al via della Gran Fondo Strade Bianche Estra che ha chiuso il weekend di grande ciclismo sulle Crete Senesi. Le nazioni estere più rappresentate sono state Belgio, Francia, Paesi Bassi, Germania e Regno Unito. Il via è stato dato dalla Fortezza Medicea. Presenti tra gli altri Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra, Vittorio Ratto, vicedirettore General Retail, private e digital Crédit Agricole Italia, Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di Rcs Sports & Events, Matteo Mursia, chief revenue officer di Rcs Sports & Events, e gli ex campioni Paolo Bettini, Maurizio Fondriest, Moreno Moser e Vincenzo Nibali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - In 8500 alla Gran Fondo Strade Bianche fra le Crete Senesi

Articoli correlati

Cam, la tradizione dell’amore per le due ruote. Dalle Strade Bianche alla Gran fondo squaliLa Cam, l’associazione sportiva ciclistica di Montemurlo ha presentato il calendario delle gare 2026 che vedrà impegnati i tesserati nei prossimi...

Leggi anche: Strade Bianche, è il gran giorno: "Abbracciamo una corsa mitica"

Aggiornamenti e notizie su Gran Fondo Strade

Temi più discussi: Gran Fondo Strade Bianche, in 8500 sulle orme di Pogacar e Chabbey. Ecco i vincitori; Spettacolo Gran Fondo. Numeri pazzeschi: Potrebbero superare quelli dell’edizione 2025; Siena, Gran Fondo Strade Bianche: in 8500 sulle orme di Pogacar e Chabbey; Ciclismo: Strade Bianche, il tratto sterrato intitolato a Pogacar.

Ciclismo: in oltre 8.500 alla partenza della Gran fondo Strade biancheOltre 8500 amatori, di cui il 65% proveniente dall'Italia e il 35% dall'estero, si sono presentati stamani al via della Gran Fondo Strade Bianche Estra che ha chiuso il weekend di grande ciclismo sull ... ansa.it

Siena, Gran Fondo Strade Bianche: in 8500 sulle orme di Pogacar e ChabbeyOltre 8500 amatori, di cui il 65% proveniente dall’Italia e il 35% dall’estero, si sono presentati al via della Gran Fondo Strade Bianche Estra che ha chiuso il weekend di grande ciclismo sulle Crete ... radiosienatv.it

Oltre 8500 amatori, di cui il 65% proveniente dall'Italia e il 35% dall'estero, si sono presentati al via della Gran Fondo Strade Bianche Estra che ha chiuso il weekend di grande ciclismo sulle Crete Senesi. Le nazioni estere più rappresentate sono state Belgio, - facebook.com facebook

Un'altra Gran Fondo Strade Bianche portata a casa - Prima parte a tutta, dalla seconda griglia al gruppo dei primi - Caduta con volo in mezzo ai campi dopo Grotti - Bronchite da una settimana. Il rientro è stato duro. - Chiuso 208° su 3/4 mila - Pioggia e fango b x.com