ciclismo conto alla rovescia per il trofeo oro in euro

Il 14° Trofeo Oro in Euro, una delle più importanti gare di ciclismo femminile, torna a Montignoso domenica 8 marzo, in coincidenza con la Festa della Donna. La gara si svolge lungo un percorso di circa 120 chilometri, attirando molte atlete da tutta Europa. La competizione rappresenta un momento di grande attenzione per gli appassionati del ciclismo, che si preparano a seguire da vicino tutte le fasi della corsa.

Domenica 8 marzo con la festa della donna tornerà a Montignoso anche il grande ciclismo femminile con la disputa del 14° Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race. A Cinquale sono attese le stelle del professionismo a partire dal ritorno della campionessa italiana Elisa Longo Borghini, vincitrice dei giri d’Italia del 2024 e 2025, e della campionessa del mondo, la canadese Magdeleine Vallieres. Tra le altre atlete da tenere d’occhio vanno segnalate Sarah Gigante (Ag Insurance Soudal), terza all’ultimo Giro d’Italia, e Noemi Ruegg (Ef Education Oatly) che ha recentemente vinto la classifica generale del Tour Down Under in Australia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

