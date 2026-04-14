Per la prima volta nella storia della televisione italiana, una donna sarà la telecronista ufficiale ai Mondiali di calcio. L’annuncio ha suscitato molta attenzione, rappresentando un passo importante nel mondo dello sport e dei media. La scelta di questa professionista segna un momento significativo per la presenza femminile in ruoli tradizionalmente occupati da uomini nel settore. La sua partecipazione farà da apripista a possibili cambiamenti nel panorama televisivo sportivo italiano.

È una notizia che fa storia: per la prima volta nella televisione italiana, una donna sarà telecronista ai Mondiali di calcio. La Rai ha scelto Tiziana Alla, giornalista già nota al grande pubblico come bordocampista al seguito della Nazionale, per raccontare in prima voce le partite più importanti della competizione che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico. La scelta del servizio pubblico è tutt’altro che improvvisata: Alla è in Rai dal 2000, dopo una carriera da cronista per il Messaggero e il Corriere dello Sport, e negli ultimi quattro anni ha seguito passo passo gli Azzurri dal bordo del campo. Non è nemmeno la prima volta che commenta un Mondiale per la Rai: lo aveva già fatto nel 2019, ma in quel caso si trattava dei Mondiali femminili.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Svolta storica in Rai: Tiziana Alla sarà la prima telecronista donna ai Mondiali

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