Il 12 aprile 2026 segna una tappa importante nella storia del calcio tedesco, con l’annuncio che una donna sarà alla guida di una squadra di Bundesliga. È la prima volta che una donna assume un ruolo di allenatore in questa divisione. La decisione riguarda un club di Berlino, che ha scelto di affidare la panchina a questa professionista dopo averla scelta tra diversi candidati.

Berlino, 12 aprile 2026 - Svolta storica in Bundesliga, per la prima volta una donna allenerà una squadra della prima divisione tedesca. A fare la storia è l'Union Berlino che ha affidato a Marie Louis-Eta la guida della squadra maschile: l'allenatrice 34enne prende il posto di Steffen Baumgart, esonerato insieme al suo staff dopo la sconfitta per 3-1 contro il fanalino di coda Heidenheim, ultimo in classifica. "Sono felice che il club mi abbia affidato questo impegnativo compito - le parole di Eta affidate al sito dell'Union -. Una forza dell'Union è sempre stata e rimane quella di unire tutte le energie in situazioni come questa. E naturalmente sono convinta che riusciremo a conquistare i punti decisivi", per centrare la salvezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Svolta storica in Bundesliga: Marie-Louise Eta sulla panchina dell’Union Berlino, è la prima donna

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