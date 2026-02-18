F1 MotoGP e non solo cosa vedere su Sky NOW e TV8 nel 2026 | tutto il motorsport in TV e streaming

Nel 2026, Sky e NOW portano il motorsport nelle case degli italiani con oltre 1.800 ore di diretta e 41 weekend di eventi. La stagione si apre con le consuete esclusive di Formula 1, MotoGP e Superbike, ma quest’anno si aggiungono anche molte gare trasmesse su TV8 in modo gratuito. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il GP d’Italia a Monza e le Sprint di F1, insieme a tutte le gare di Superbike e alcune tappe della MotoGP. Gli appassionati possono così seguire tante competizioni in modo semplice.

Sky e NOW aprono la stagione 2026 dei motori con oltre 1.800 ore live e 41 weekend. Oltre alle esclusive di F1, MotoGP e Superbike, su TV8 arrivano diverse gare in diretta e in chiaro: dal GP d'Italia di Monza alle Sprint di Formula 1, fino a Sprint e GP selezionati della MotoGP e tutte le gare Superbike.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

