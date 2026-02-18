F1 MotoGP e non solo cosa vedere su Sky NOW e TV8 nel 2026 | tutto il motorsport in TV e streaming
Nel 2026, Sky e NOW portano il motorsport nelle case degli italiani con oltre 1.800 ore di diretta e 41 weekend di eventi. La stagione si apre con le consuete esclusive di Formula 1, MotoGP e Superbike, ma quest’anno si aggiungono anche molte gare trasmesse su TV8 in modo gratuito. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il GP d’Italia a Monza e le Sprint di F1, insieme a tutte le gare di Superbike e alcune tappe della MotoGP. Gli appassionati possono così seguire tante competizioni in modo semplice.
Sky e NOW aprono la stagione 2026 dei motori con oltre 1.800 ore live e 41 weekend. Oltre alle esclusive di F1, MotoGP e Superbike, su TV8 arrivano diverse gare in diretta e in chiaro: dal GP d'Italia di Monza alle Sprint di Formula 1, fino a Sprint e GP selezionati della MotoGP e tutte le gare Superbike.
Non solo MotoGP e F1: il 2026 di Sky con 1.800 ore di direttaMotoGP: La stagione dei motori sta per iniziare. La SBK sarà trasmessa integralmente anche in chiaro su TV8. Per il Motomondiale, la nuova rubrica 'Techno' di Mattia Pasini ... gpone.com
Sky e Now, inizia lo spettacolo dei motori con la nuova stagione di F1, MotoGp e SbkSaranno 41 i weekend di gara trasmessi su Sky Sport, con più di 17 campionati e oltre 200 gare lungo l’intera stagione, alcune visibili anche in chiaro su TV8. milanosportiva.com
