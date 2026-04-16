Buco nei conti delle Asl della Puglia l' assessore | Se necessario l' aumento dell' Irpef è obbligato

Nelle ultime settimane si è parlato di un buco nei conti delle Asl della Puglia, che ha portato l’amministrazione a valutare diverse soluzioni. L’assessore ha dichiarato che, se sarà necessario, si procederà con un aumento dell’aliquota Irpef per coprire il disavanzo. La discussione riguarda le motivazioni che hanno contribuito alla situazione e le possibili misure da adottare per ristabilire l’equilibrio finanziario.

«Se servirà, toccheremo l'aliquota Irpef a copertura di quel disequilibrio che è dato da diverse motivazioni e da partite diverse, che stiamo anche discutendo a livello nazionale. Stiamo lavorando a tutto tondo». L'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, si mostra cauto ma, in realtà, l'aumento degli scaglioni dell'Irpef è un dato acclarato. Non si tornerà indietro sulla decisione che è forzata, per coprire il buco accumulato nel 2025 da 369 milioni il bilancio autonomo non è sufficiente. E' necessario mettere mani nelle tasche dei pugliesi. «La copertura è data dalla legge - ha spiegato l'assessore - nel momento in cui non c'è in bilancio la copertura totale, bisogna far leva sulla aliquota Irpef che quindi è determinata dal procedimento, non da una volontà della Puglia».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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