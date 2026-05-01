Chips Act | l’UE punta a investire direttamente nei nuovi impianti

La Commissione europea si appresta a rivedere il Chips Act entro il mese di maggio, con l’obiettivo di introdurre investimenti diretti nei nuovi impianti di produzione di semiconduttori. La revisione mira a rafforzare la capacità industriale dell’Unione nel settore dei chip, coinvolgendo risorse pubbliche per sostenere la realizzazione di infrastrutture dedicate alla produzione. La decisione si inserisce in un quadro di strategia comunitaria per aumentare l’autonomia tecnologica.

? Cosa sapere La Commissione europea prepara entro maggio una revisione del Chips Act per investire direttamente.. Il piano mira a raddoppiare la produzione europea per ridurre la dipendenza dall'Asia.. La Commissione europea prepara una revisione del Chips Act per raddoppiare la produzione interna di semiconduttori, puntando a un ruolo decisionale molto più incisivo rispetto al passato. Entro la fine di maggio emergeranno dettagli cruciali su questo aggiornamento del piano del 2022, che mira a colmare le lacune lasciate dai precedenti tentativi di autonomia tecnologica. Le indiscrezioni che circolano indicano una svolta radicale nella gestione dei fondi e dei progetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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