Chioschi la polemica | Lido Park trasformato in blocchi di cemento Paesaggio deturpato

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le critiche riguardo a un intervento nel parco storico, dove un’area precedentemente dedicata a un chiosco è stata sostituita da un insieme di blocchi di cemento. Secondo le testimonianze, il nuovo allestimento è costituito da più di dieci moduli vuoti in cemento e ha cambiato radicalmente l’aspetto del paesaggio, suscitando reazioni di disappunto tra cittadini e associazioni.

"Quello che viene chiamato ‘chiosco’ è un grande blocco composto da oltre 10 moduli in cemento, vuoti, che incidono pesantemente sul paesaggio e deturpano un parco storico, alterandone la percezione, l’equilibrio, la fruizione pubblica. Non si tratta di riqualificazione, ma di un mega ampliamento commerciale su suolo pubblico di pregio storico, ambientale, relazionale". Torna alla ribalta il tema dei chioschi al Parco delle Mura: dopo una battaglia durata anni tra i gestori e le associazioni, che hanno visto la ‘vittoria’ dei primi con il via a costruire le ‘casette’, oggi Paola Aime, coportavoce di Europa Verde interviene sulla situazione del Lido Park denunciando quella che reputa una operazione, per ora ’incompiuta’, che rovina – a suo dire – l’area.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chioschi, la polemica: "Lido Park trasformato in blocchi di cemento. Paesaggio deturpato" Notizie correlate Ex Lido della Pace trasformato in discarica | FOTOL'ex Lido della Pace a Mondragone, è stato trasformato in un'ennesima discarica a cielo aperto. A Lido di Dante: "Sul litorale un’altra colata di cemento"Fratelli d’Italia contro "l’ennesima colata di cemento che sta per riversarsi sul litorale ravennate". Contenuti e approfondimenti Si parla di: Chioschi, la polemica: Lido Park trasformato in blocchi di cemento. Paesaggio deturpato. Chioschi, la polemica: Lido Park trasformato in blocchi di cemento. Paesaggio deturpatoAime (Europa Verde) critica il progetto e chiede un confronto aperto: Incide pesantemente sul parco storico, area di pregio ambientale. In passato il Tar diede ragione ai gestori sulle ristrutturazi ... ilrestodelcarlino.it Chioschi bruciati, al Lido di Latina arrivano quattro telecamereLa situazione al Lido di Latina e gli incendi ai due chioschi avvenuti proprio nei giorni delle elezioni, sono stati al centro dell'intervento della sindaca Matilde Celentano a margine dell'incontro ... ilmessaggero.it