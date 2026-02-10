A Lido di Dante i residenti sono in allarme. Nuove ruspe si preparano a costruire, mentre i cittadini protestano contro quella che chiamano

Fratelli d’Italia contro "l’ennesima colata di cemento che sta per riversarsi sul litorale ravennate ". Parole scritte dal consigliere regionale e coordinatore provinciale del partito, Alberto Ferrero. "Gran parte dei nostri lidi vedranno, nei prossimi mesi una importante attività edificatoria attraverso la quale sorgeranno abitazioni per centinaia di unità per un totale di decine di migliaia di metri quadrati – è la sua analisi –. La località in cui si concentrerà maggiormente questa attività sarà Lido di Dante ". Questo lido, già "oggi caratterizzato da problemi relativi allo scolo delle acque piovane, di fatto raddoppierà il numero degli edifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Lido di Dante: "Sul litorale un’altra colata di cemento"

