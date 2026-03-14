Ex Lido della Pace trasformato in discarica | FOTO

Durante un controllo del territorio, le guardie ambientali del Wwf sezione Caserta hanno rilevato che l'ex Lido della Pace a Mondragone era stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Durante l'ispezione, hanno constatato che i sigilli, messi in precedenza dall’autorità, erano stati violati e rimossi. La situazione è stata documentata con fotografie.

L'ex Lido della Pace a Mondragone, è stato trasformato in un'ennesima discarica a cielo aperto. E' la scoperta fatta dalle guardie ambientali del Wwf sezione Caserta che, durante un controllo del territorio, si sono resi conto che erano stati violati i sigilli precedentemente apposti dall'autorità giudiziaria. L'area di circa 20.000 metri quadrati in località Stercolilli, nonostante il sequestro, è stata riutilizzata come discarica. Tra i nuovi sversamenti, abbandonate anche imbarcazioni. Tra i ‘soliti’ rifiuti, elettrodomestici, pneumatici, mobili, materiale di risulta. La violazione dei sigilli e i nuovi sversamenti illeciti sono stati denunciati alla Procura di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Stadio della Vittoria, il Coni Puglia denuncia: “Trasformato in discarica a cielo aperto”Lo Stadio della Vittoria di Bari, luogo simbolo della memoria sportiva cittadina, si starebbe progressivamente trasformando in una sorta di deposito... Svuotacantine trasformato in discarica: scattano i sigilli in un magazzinoANCONA– Un magazzino trasformato in un deposito incontrollato di rifiuti, con materiali ammassati alla rinfusa e potenziali rischi anche in caso di...