A partire dal 10 maggio, a Chioggia entreranno in servizio nuovi autobus gestiti da Arriva Veneto, destinati a migliorare le connessioni tra le frazioni e il litorale. Il servizio interesserà diverse zone della città, offrendo un’alternativa di trasporto pubblico per i pendolari e i residenti. La novità riguarda specificamente le linee che collegano le aree interne con le zone balneari, facilitando gli spostamenti durante la stagione estiva.

? Cosa sapere Dal 10 maggio nuovi autobus Arriva Veneto collegheranno frazioni e litorale di Chioggia.. Il piano potenzia i trasporti nei giorni festivi per facilitare la mobilità dei residenti.. Dal 10 maggio il trasporto pubblico di Chioggia cambierà volto con nuovi collegamenti autobus che collegheranno le frazioni, il centro e il litorale per potenziare la mobilità nei giorni festivi. La decisione, che mira a rendere i movimenti tra le varie zone del territorio comunale più fluidi, arriva dopo una serie di momenti di ascolto e incontri diretti con i residenti. La necessità di avere corse più frequenti durante le festività è emersa con chiarezza dai dialoghi avvenuti con chi vive nelle località meno centrali, evidenziando un bisogno concreto di accorciare le distanze tra le periferie e il cuore della città o le zone balneari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chioggia: nuovi bus dal 10 maggio per collegare frazioni e litorale

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