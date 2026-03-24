Election Day del 10 maggio a Chioggia convocate le assemblee generali delle frazioni

Il 10 maggio 2026 si terrà a Chioggia l’Election Day, con l’organizzazione delle assemblee generali delle frazioni. La giornata prevede il rinnovo dei Comitati di Frazione, un appuntamento che coinvolge direttamente le comunità locali in un momento di partecipazione civica e di rappresentanza territoriale. Le assemblee si svolgeranno in diverse frazioni della città, dando spazio alle decisioni collettive sulla gestione delle aree di competenza.

L’appuntamento elettorale giunge al termine del mandato quadriennale degli attuali organismi, scaduto lo scorso 19 dicembre Si apre una nuova e significativa stagione di partecipazione democratica per le comunità locali: domenica 10 maggio 2026 si svolgerà l’“Election Day” per il rinnovo dei Comitati di Frazione, momento fondamentale di espressione civica e di rinnovamento della rappresentanza territoriale. L’appuntamento elettorale giunge al termine del mandato quadriennale degli attuali organismi, scaduto lo scorso 19 dicembre 2025, e si colloca nel solco dei principi sanciti dal Regolamento comunale, che riconosce nei Comitati di Frazione strumenti essenziali di dialogo tra cittadini e Amministrazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Oggi, subito dopo la chiusura delle urne, TeleRama seguirà come sempre lo spoglio in diretta, con OPEN- Speciale Election Day condotto dal direttore Gianfranco Lattante. Appuntamento a partire dalle 15 circa con ospiti in studio. TeleRama, canale 15 in Pug - facebook.com facebook