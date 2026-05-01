Chieti | 150 milioni per il nuovo Parco della Salute

La Asl di Chieti ha annunciato un investimento di 150 milioni di euro destinato alla realizzazione di un nuovo Parco della Salute presso l'ospedale Santissima Annunziata. L'obiettivo è migliorare le strutture e i servizi sanitari nella zona. L'intervento coinvolge lavori di ampliamento e riqualificazione degli spazi, con l'intento di potenziare l'offerta sanitaria locale. La progettazione e l'attuazione sono in fase di definizione.

? Cosa sapere La Asl Chieti investe 150 milioni per il nuovo Parco della Salute al Santissima Annunziata.. Il piano prevede 268 assunzioni entro aprile 2026 e nuove tecnologie mediche a maggio.. Oltre 150 milioni di euro finanzieranno la trasformazione del presidio ospedaliero Santissima Annunziata di Chieti attraverso il progetto del nuovo Parco della Salute, come annunciato dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri. La strategia per rinnovare radicalmente l’assistenza sanitaria nel territorio abruzzese prende forma con un piano di investimenti massicci che punta a creare un polo integrato tra ricerca, formazione e assistenza clinica avanzata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti: 150 milioni per il nuovo Parco della Salute Sanità, 150 milioni per Chieti: via al nuovo ecosistema della salute Notizie correlate Sanità, maxi piano da 150 milioni su Chieti: nascerà il Parco della Salute al Santissima AnnunziataOltre 150 milioni di euro di investimenti su Chieti con la nascita del nuovo Parco della Salute destinato a cambiare il volto dell’ospedale... Meloni di nuovo a Niscemi: «Stanzieremo 150 milioni, mercoledì il decreto»«Sono tornata oggi a Niscemi per un nuovo sopralluogo nelle aree colpite dalla frana, per incontrare i cittadini e dare risposte concrete alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Parco della salute a Chieti, nuovi ospedali a Lanciano e Vasto: per la Asl nuovi obiettivi e deficit ridotto da 47 a 11 milioni di euro; Parco della salute a Chieti e nuovi ospedali. Asl riduce il deficit e investe, a Chieti nascerà il Parco della SaluteOltre 150 milioni di investimenti su Chieti con il Parco della salute che cambierà il volto all'ospedale 'SS. (ANSA) ... ansa.it Asl Lanciano-Vasto-Chieti: conti a posto e sguardo al futuroAl secondo anno di mandato il Direttore Generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Mauro Palmieri traccia un bilancio e annuncia i progetti futuri. Deficit che passa da 47 a 11 milioni e 150 milioni di ... rete8.it CHIETI, LA ASL TRACCIA LA ROAD MAP: NUOVI OSPEDALI, PARCO DELLA SALUTE E CASE DI COMUNITÀ GUARDA IL SERVIZIO Asl Lanciano Vasto Chieti #chieti #lanciano - facebook.com facebook