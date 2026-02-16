Meloni torna a Niscemi per annunciare un nuovo sostegno economico. La premier ha deciso di stanziare 150 milioni di euro, e mercoledì verrà firmato il decreto. La visita mira a rassicurare la popolazione locale, che da mesi affronta le conseguenze di un grave problema ambientale. Durante l’incontro, Meloni ha ascoltato le richieste dei cittadini e si è impegnata a intervenire concretamente.

«Sono tornata oggi a Niscemi per un nuovo sopralluogo nelle aree colpite dalla frana, per incontrare i cittadini e dare risposte concrete alla comunità duramente colpita da questa emergenza. Lo Stato c'è». Così, in un post su Facebook, la premier Giorgia Meloni, tornata oggi sui luoghi dell'alluvione. Nel post sono allegate alcune immagini video del sopralluogo in questione con l'audio delle dichiarazioni rese alla stampa sul posto. Il 26 gennaio nella cittadini siciliana il passaggio del ciclone Harry ha provocato frane, smottamenti e crolli, con oltre mille persone evacuate e danni per milioni di euro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meloni di nuovo a Niscemi: «Stanzieremo 150 milioni, mercoledì il decreto»

