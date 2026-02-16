Meloni di nuovo a Niscemi | Stanzieremo 150 milioni mercoledì il decreto
Meloni torna a Niscemi per annunciare un nuovo sostegno economico. La premier ha deciso di stanziare 150 milioni di euro, e mercoledì verrà firmato il decreto. La visita mira a rassicurare la popolazione locale, che da mesi affronta le conseguenze di un grave problema ambientale. Durante l’incontro, Meloni ha ascoltato le richieste dei cittadini e si è impegnata a intervenire concretamente.
«Sono tornata oggi a Niscemi per un nuovo sopralluogo nelle aree colpite dalla frana, per incontrare i cittadini e dare risposte concrete alla comunità duramente colpita da questa emergenza. Lo Stato c'è». Così, in un post su Facebook, la premier Giorgia Meloni, tornata oggi sui luoghi dell'alluvione. Nel post sono allegate alcune immagini video del sopralluogo in questione con l'audio delle dichiarazioni rese alla stampa sul posto. Il 26 gennaio nella cittadini siciliana il passaggio del ciclone Harry ha provocato frane, smottamenti e crolli, con oltre mille persone evacuate e danni per milioni di euro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Nuovo sopralluogo di Meloni a Niscemi, dopo la frana: «Stanzieremo 150 milioni, mercoledì il decreto»
Giorgia Meloni si è recata a Niscemi dopo la frana che ha danneggiato alcune abitazioni.
Frana a Niscemi, Meloni: «Stanziati 150 milioni, Ciciliano commissario». Mercoledì il decreto maltempo
Giorgia Meloni ha visitato Niscemi dopo la frana provocata dal ciclone Harry e ha annunciato che il governo ha messo a disposizione 150 milioni di euro per il Comune.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni e un commissario straordinario per la ricostruzioneLe risorse serviranno per la demolizione di edifici, la messa in sicurezza del territorio e l'acquisizione di nuovi immobili per chi ha perso la casa. La premier nomina Fabio Ciciliano. In arrivo merc ... ilfoglio.it
La premier Meloni in sopralluogo a Niscemi con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, dopo l'evacuazione di 1.500 persone. Nel frattempo un nuovo ciclone minaccia 11 regioni con pioggia, vento e neve in alta quota - facebook.com facebook
